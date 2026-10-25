2027ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಧೋನಿ; RCB ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತ?
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 2:54 PM IST
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲೆ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಧೋನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಾಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು 2026ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡ ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಈಗ, ಧೋನಿಯ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
MS DHONI ON HIS COMEBACK IN IPL 2027. 💛🥹 (ANI). - Can't wait for Thala Dhoni's return..!!! 🦁 https://t.co/YIOuohC3Sy— Tanuj (@ImTanujSingh) October 25, 2026
IPL 2027ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೂ ಮೊದಲು ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರವೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಧೋನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಮೊದಲು ತಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದು ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ಆಡಲು ಅರ್ಹರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನೋಡಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಆಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಧೋನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಹಳೆಯ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಧೋನಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ?
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧೋನಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ 2008 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 278 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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