ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕೆ?; ಧೋನಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಮ್ಎಸ್ ಧೋನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 5, 2026 at 11:46 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಧೋನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೋಹಿತ್, ವಿರಾಟ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಬಯಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಂತರ ಆಡುತ್ತ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೆ 20 ರಿಂದ 25 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನುಭವಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯಲು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೊ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಯ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಧೋನಿ "ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವು ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು WPL 2026 ಫೈನಲ್ ಕದನ; ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ