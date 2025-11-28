ETV Bharat / sports

ಎಂಎಸ್​ ಧೋನಿ ಮನೆಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಭೇಟಿ!; ಕಾರಣವೇನು?

Indian Players Visits MS Dhoni House: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

MS DHONI VIRAT KOHLI INDIAN CRICKETS TEAM INDIA VS SOUTH AFRICA ODI MATCH
ಎಂಎಸ್​ ಧೋನಿ ಮನೆಗೆ ವಿರಾಟ್ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 10:32 AM IST

Indian Players Visit MS Dhoni House: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಂಚಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಗುರುವಾರ ಧೋನಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಚಾನ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ.

ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 27ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಭೋಜನದ ನಂತರ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ವಿರಾಟ್‌ಗಾಗಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಧೋನಿ!: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ರಾಂಚಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿ ಸ್ವತಃ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಧೋನಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಧೋನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಧೋನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು. ಇದು ಆರು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಕಾರು 13.1-ಇಂಚಿನ ಪಿವಿ ಪ್ರೊ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 13.7-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲರ್ HD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ವಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 3D ಸರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹ 2.31 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ₹ 4.66 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

