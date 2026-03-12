"ಯುವಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಧೋನಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೇ..!"; ಮಾಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್ಎಸ್ ಧೋನಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 6:09 PM IST
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು. 2007ರ ಟಿ20 ಮತ್ತು 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ಯುವರಾಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.
ಆದರೆ, ಯುವಿ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದು ಧೋನಿಯೇ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯುವಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯುವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುವರಾಜ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುರಿತು ಧೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಯೋಗರಾಜ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಭಾರತದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂದೀಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.
MS Dhoni never ever asked us to drop Yuvraj Singh. He has never asked us to drop or pick anyone. He has let selection committee do the job similar to BCCI says 4 year chairman of selection committee Sandeep Patil— Sharat Chandra (@Sharatsays2) March 11, 2026
An excellent podcast - this is the committee that picked Shami,… pic.twitter.com/FxZbYoqpvq
"ಧೋನಿ ಎಂದಿಗೂ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಧೋನಿ ಎಂದಿಗೂ ಯುವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಧೋನಿ ಎಂದಿಗೂ ತಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ".
"ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದಿಂದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಹ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.
