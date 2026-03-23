ಐಪಿಎಲ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ!!

ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ (IANS)
Published : March 23, 2026 at 5:17 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, ನಂತರ ಧೋನಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಧೋನಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೇ ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯವೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ ಅವಲಂಭಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಧೋನಿ ತಕ್ಷಣ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ನಾನು 60 ವರ್ಷವಾಗುವವರೆಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಕೂಗಾಡಿದರು.

ಧೋನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 44 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೂರ್ನಿ ನಡುವಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 278 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 5439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 19ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಿಟ್ನೆಸ್​ನಿಂದಾಗಿ ಧೋನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್​ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರೂ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿಎಸ್​ಕೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೂ ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ?: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್​ 30 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

