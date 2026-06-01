IPL​ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ವರು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತರು!

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 11:58 AM IST

19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ತಂಡಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದುರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಒಬ್ಬರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಂತ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ LSG, ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಂತ್ 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 28.36ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 312 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 138.05 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, LSG ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಪಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು.

ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್‌ಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಗ್ರೀನ್ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕಾನಮಿಯೊಂದಿಗೆ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 145.70 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 322 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ರೂ.16.35 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರನ್​ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20.77ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 270 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 147.54 ಆಗಿತ್ತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.

ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಆಟಗಾರ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರನ್ನು 21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರನ್ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 127.87 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 234 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪೂರನ್ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 196 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 524 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸರಾಸರಿ 43.66 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಪಿಎಲ್ 19ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರನ್ ಬ್ಯಾಟ್​ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು.

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ರೂ.16.35 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 146 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ: ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್​ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿರುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೂ. 18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರ ಎಕಾನಮಿ ದರವು ​ ಸಹ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಂತೆ, ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು.

