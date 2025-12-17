ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಟಾಪ್-5 ಆಟಗಾರರು ಇವರೆ
ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 17, 2025 at 10:35 AM IST
IPL Auction 2026 Most Expensive Players: ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮಿನಿ-ಹರಾಜು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಯಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 369 ಆಟಗಾರರು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 77 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಆಟಗಾರರು ₹10 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು, ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್: ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಕೋಟಿ (20 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ₹25.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
📽️ Cameron Green is a KNIGHT 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The all-rounder had the auction room buzzing 🔥
He becomes the most expensive overseas pick in the history of #TATAIPLAuction 😮👏#TATAIPL pic.twitter.com/DtB9aixO3o
ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ಪರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ₹23.75 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗ್ರೀನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಯ್ಯರ್ ಬಾರಿ ₹7 ಕೋಟಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಪತಿರಾನ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ತಲಾ ₹14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Another big buy for @KKRiders 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
This time it's Matheesha Pathirana ⚡️
💰 INR 18 Crore#TATAIPLAuction | #TATAIPL pic.twitter.com/nVi2cqyYW7
ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಮೇಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ₹13 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತು. SRH ತಂಡ ಇವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.
ಇವರಿಗೂ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಇದಲ್ಲದೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ₹9.20 ಕೋಟಿಗೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ₹8.60 ಕೋಟಿಗೆ, 30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ₹8.40 ಕೋಟಿಗೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ₹ 7.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
Presenting the Top 5⃣ buys of #TATAIPLAuction 2026 🙌— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
Which was your favourite bid? 🔨#TATAIPL pic.twitter.com/cBeFFZ9FKp
2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ₹ 7 ಕೋಟಿಗೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ₹ 7 ಕೋಟಿಗೆ, 1 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ₹ 5.20 ಕೋಟಿಗೆ, 30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ₹ 5.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ, ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ನೇಮಕ