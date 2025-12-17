ಐಪಿಎಲ್​ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಟಾಪ್​-5 ಆಟಗಾರರು ಇವರೆ

ETV Bharat / sports

IPL Auction 2026 Most Expensive Players: ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮಿನಿ-ಹರಾಜು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಯಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 369 ಆಟಗಾರರು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 77 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಆಟಗಾರರು ₹10 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು, ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​: ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಕೋಟಿ (20 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ₹25.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ಪರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರನ್ನು ₹23.75 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗ್ರೀನ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಯ್ಯರ್​ ಬಾರಿ ₹7 ಕೋಟಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್​ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಪತಿರಾನ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ ತಲಾ ₹14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅನ್​ಕ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಮೇಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ₹13 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತು. SRH ತಂಡ ಇವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.

ಇವರಿಗೂ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್:​ ಇದಲ್ಲದೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ₹9.20 ಕೋಟಿಗೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ₹8.60 ಕೋಟಿಗೆ, 30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ₹8.40 ಕೋಟಿಗೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ₹ 7.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ₹ 7 ಕೋಟಿಗೆ, 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ₹ 7 ಕೋಟಿಗೆ, 1 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ₹ 5.20 ಕೋಟಿಗೆ, 30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ₹ 5.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

