ಕೆನಡಾ ಮಣಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಮೊರಾಕೊ
ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾವನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 5, 2026 at 11:29 AM IST
FIFA World Cup 2026: 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾವನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಜ್ಜೆಡಿನ್ ಔನಾಹಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸೌಫಿಯಾನ್ ರಹೀಮಿ ಗಾಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೊರಾಕೊದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾನಿ ಒಲುವಾಸೇಯಿ ಗೋಲು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಾಗ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊರಾಕೊದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಯಾಸಿನ್ ಬೌನೌ ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು.
Morocco secure their place in the last eight! 💫#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ಬೈರಿ 22ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸೌಫಿಯಾನ್ ರಹೀಮಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಔನಾಹಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ರಫ್ ಹಕಿಮಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸೆಟ್-ಪೀಸ್ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಅಜ್ಜೆದಿನ್ ಔನಾಹಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮೊರಾಕೊಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೋಲು ಮೊರಾಕೊದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು, ಆದರೆ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ನಂತರ 82ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹಿಂ ಡಯಾಜ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಔನಾಹಿ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 2-0ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು.
ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (90 ನೇ ನಿಮಿಷ), ಸೌಫಿಯಾನ್ ರಹೀಮಿ ಬ್ರಾಹಿಂ ಡಯಾಜ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ನಿಂದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮೊರಾಕೊಗೆ 3-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ರಹೀಮಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
Azzedine Ounahi 🇲🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/m0k8cm0FAf— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊರಾಕೊ: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಮೊರಾಕೊ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ 8ರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು.
2022ರ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊರಾಕೊ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವು 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು.
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