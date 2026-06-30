ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 11:02 AM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ತಂಡಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದರೇ, ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ (3-2) ದೈತ್ಯ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 1-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವು ಶೂಟೌಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ, ಶೂಟೌಟ್ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊರೊಕನ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಯಾಸಿನ್ ಬೊನೊ ಡಚ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೆಸೆನ್ಸಿಯೊ ಸಮ್ಮರ್ವಿಲ್ಲೆ ಅವರ ಐದನೇ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ತಡೆದು ಗೆಲುವಿನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಿಕ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊರಾಕೊಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
🇲🇦 Morocco win on penalties to advance to the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
ಹೈಲೈಟ್ಸ್: 72ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾಕ್ಪೋ ಮೂಲಕ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸಮ್ಮರ್ವಿಲ್ಲೆ ನೀಡಿದ ಅಸಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಈ ಗೋಲು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಡಚ್ ತಂಡದ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ (91ನೇ ನಿಮಿಷ), ಇಸ್ಸಾ ಡಿಯೋಪ್, ಚೆಮ್ಸ್ಡಿನ್ ತಲ್ಬಿ ನೀಡಿದ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಮೊರಾಕೊ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
MOROCCO BEATS NETHERLANDS AND ADVANCES TO R16 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/awaQcHIUpW— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 30, 2026
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 32ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು (ಮೊರಾಕೊ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ). ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್ಗೆ ಹೋದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.