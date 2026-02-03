ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ 40 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು!
ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 3, 2026 at 4:39 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಫೆ.7 ರಿಂದ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅತಿಥ್ಯವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು 40 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯ ಪರ ಆಡುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಮೋನಕ್ ಪಟೇಲ್, ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಲ್ಕರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 20 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ, 40 ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನಡಾ ತನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಲಾ ಏಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಆಡಿರುವ ಮೋನಾಂಕ್: ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡವನ್ನು 32 ವರ್ಷದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೋನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಡರ್ -19 ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಒಟ್ಟು 43 ಟ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 27.87ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 920 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 6 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ.
ಇಟಲಿ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಣಕ್ಕೆ: ಇಟಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು 27 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 9 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನೇತ್ರವಲ್ಕರ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನೇತ್ರವಲ್ಕರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2019 ರಿಂದಲೂ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು 41 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 40 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಇದುವರೆಗೆ 24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "2023 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರ್ಯನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು
ಕೆನಡಾ: ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ (ನಾಯಕ), ಅಜಯ್ವೀರ್ ಹುಂಡಾಲ್, ಅಂಶ್ ಪಟೇಲ್, ಹರ್ಷ್ ಠಾಕರ್, ಜಸ್ಕರನ್ದೀಪ್ ಬಟ್ಟಾರ್, ಕನ್ವರ್ಪಾಲ್ ತತ್ಗುರ್, ನವನೀತ್ ಧಲಿವಾಲ್, ರವೀಂದರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿವಂ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೊವ್ವ, ಯುವರಾಜ್ ಸಮ್ರಾ.
ಅಮೇರಿಕಾ: ಮೋನಾಕ್ ಪಟೇಲ್ (ನಾಯಕ), ಜೆಸ್ಸಿ ಸಿಂಗ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈತೇಜಾ ಮುಕ್ಕಮಲ, ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಲ್ಕರ್, ಶುಭಂ ರಂಜನೆ, ನೆಸ್ತುಸ್ ಕೆಂಜಿಗೆ.
ಒಮನ್: ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಕರಣ್ ಸೋನಾವಾಲೆ, ಜೇ ಒಡೆದಾರ, ಆಶಿಶ್ ಒಡೆದಾರ, ಜಿತೇನ್ ರಾಮನಂದಿ, ವಾಸಿಂ ಅಲಿ.
ಯುಎಇ: ಆರ್ಯನ್ಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಧ್ರುವ ಪರಾಶರ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಕೌಶಿಕ್, ಮಯಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಹಿದ್ ಸಿಂಗ್, ಸಿಮ್ರಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಲಿಶಾನ್ ಶರಫು,
ಇಟಲಿ: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಆರ್ಯನ್ ದತ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇಶ್ ಸೋಧಿ
