ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಪದಕ; ಮೋನಾಗೆ ಚಿನ್ನ, ಲೇಖರಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ
ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 12:55 PM IST
Asian Para Games 2026: ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದೆ ಭಾರತ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ-ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ SH1 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋನಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವನಿ ಲೇಖರಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೋನಾ 250.0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅವನಿ 249.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವನಿ 53.2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 104.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.
THE GOLDEN GIRLS ARE HERE 🔥🔥🔥 Mona Agarwal🥇 Avani Lekhara🥈 Avani has also secured the Quota for the 2028 Paralympics 🔥🔥 Mona on the other hand have secured the Quota already at the World Championships 🔥 ❤️💙 2 quota for India at the 10m Air Rifle Shooting SH1 https://t.co/QWPdyL97iJ— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 19, 2026
ಮೋನಾ 102.9 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಮೋನಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮೋನಾ 165.7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವನಿ 167.2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮೋನಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋನಾ 629.1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವನಿ 626.4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೋನಾ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.
ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಯಾರು?
2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪೋಲಿಯೊದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ಯಾರಾ-ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಮೊದಲು, ಮೋನಾ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾ-ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ 2024ರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾರಾ-ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
GOLD & SILVER MEDAL FOR INDIA IN SHOOTING AT ASIAN PARA GAMES! 🤩🥹 🥇 Mona Agarwal wins the Gold Medal 🥈 Avani Lekhara wins the Silver Medal Top 2 finish for India in the Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 event!!!! WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/Agw9zSV2si— The Khel India (@TheKhelIndia) October 19, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2020ರ ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು 2024 ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಅವನಿ ಲೇಖರ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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