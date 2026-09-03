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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್​ ಸೋಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ನಖ್ವಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತಿರುಗೇಟು!!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿ
ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 5:26 PM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಸರಣಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಪಿಸಿಬಿ) ದುರುಪಯೋಗವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿವೆ (ಭಾರತ) ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಂಡದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳು ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿವೆ. ಹಾಗಾಂತ ಆ ತಂಡಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಯಾಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಾವು (ಪಿಸಿಬಿ) ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ.

ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಣಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಂತೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ

ನಾನು (ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ) ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕ. ನಾವು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ, ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸೋಲಿ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ನಖ್ವಿ

ಕಳೆದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ತ್ರಿಕೋನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಖ್ವಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮದೇ ತಂಡವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಕಾರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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