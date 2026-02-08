"ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ.."; ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಮಾತು
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 8, 2026 at 1:19 PM IST
T20 Wolrd Cup: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ, ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಸೆದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಗಾಯಗೊಂಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ (ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026) ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯ್ತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಮೊದಲು ಸಿರಾಜ್ ಲಾ ಲಿಗಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಡಾಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Mohammed Siraj said 🗣️ “I received Surya's call yesterday, he told me ‘Miyan, pack your bags and join the squad’. I told Surya bhai don’t play with me, because I thought he’s joking. It was my dream to play the T20 World Cup at home”.— 🇮🇳 PROF: MADHAV CHANDRABHAGA HARIDAS GHODEKAR (@madhav_ghodekar) February 8, 2026
#INDvsUSA pic.twitter.com/ikr6hFVZHn
ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ "ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 'ಮಿಯಾ, ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ (ಮುಂಬೈಗೆ) ಬಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ 'ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 'ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೂರ್ಯನ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ.. ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 'ಓಜಾ ನನಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. 'ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ'. ನಾನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 15 ರಂದು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Always trust in God’s plan, god never disappoints.— Shreya (@shreyagenai) February 8, 2026
Siraj had other plans for February, but God chose something different for him.#INDvsUSA pic.twitter.com/ZY2R3LwhYi
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (84) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 30ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 161 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 132 ರನ್ಗಳಿಸಿ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
