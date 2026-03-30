ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚೆಲುವೆ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿರಾಜ್; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈನ ರೇಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 7:08 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನ ಕೆಫೆಯೊಂದರ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಶನಿವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 28) ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೊರಗೆ ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿರಾ ಅದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಾಸಿಗಿಯಾಗಿರಿಸಲು ಬಯಸಿರುವ ಇವರು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
🚨 Mohammed Siraj was spotted with Mahira Sharma at the same cafe.— Tejash (@Tejashyyyyy) March 28, 2026
Their dating rumours have already been circulating since 2024. pic.twitter.com/mWpYwmIAOT
ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ತಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೇನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು? 'ನಾಗಿನ್'ನಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಟ - ಮಾಡೆಲ್ ಪರಾಸ್ ಛಬ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ 2023ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದರು ಎಂದು ಕೆಲ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಈ ಹಿಂದಿನ ವದಂತಿಯೇನು? ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 29ರ ಹರೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೆಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಝನೈ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿರಾಜ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭ ಝನೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಹಿಂದಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ: ಮಹಿರಾ ಸದ್ಯ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೋಕಾ, ಗಾಲ್ ಕರ್ಕೆ, ರಂಗ್ ಲಗೇಯಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
