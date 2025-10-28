W,W,W,W,W,W! ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬೆಂಕಿ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ ತತ್ತರ
Published : October 28, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 5:46 PM IST
Mohmmad Shami: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶಮಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಶಮಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು 141 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
THE MOHAMMED SHAMI SHOW:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 28, 2025
- 3/37.
- 4/38.
- 3/44.
- 5/38.
15 wickets by Shami in this edition of Ranji Trophy. 🔥 pic.twitter.com/QLvJLuF6Rd
35 ವರ್ಷದ ಶಮಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಶಮಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ನಂತರವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🚨 MOHAMMED SHAMI IN RANJI TROPHY 2025 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 28, 2025
14.5-4-37-3 in First match
24.4-7-38-4 in First match
18.3-6-44-3 in Second match
10-1-38-5 in Second match
15 WICKETS IN JUST 2 GAMES - SHAMI ON FIRE. 🥶 A Big Statement ahead of South Africa Test series. pic.twitter.com/wK4zLb8A3S
ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಸಫಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಇದುವರೆಗೆ 64 ಟೆಸ್ಟ್, 108 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 25 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 27.71ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 229 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಬಾರಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 56 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್.
𝐀𝐭 𝐡𝐢𝐬 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐛𝐞𝐬𝐭 🔥— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 28, 2025
A second innings fifer from Shami Bhai to win the game for Bengal 💪
Mohammad Shami | #PlayWithFire | #RanjiTrophy pic.twitter.com/Zrzu494Rcq
ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 24 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 206 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಶಮಿ 257 ರನ್ ನೀಡಿ 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
