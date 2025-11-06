ETV Bharat / sports

467 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಸ್ಥಾನ; ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ?

ಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ
ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 11:41 AM IST

India Test Squad: ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ನ. 26ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬುಧವಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಮಿಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸರಣಿಗೆ ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಪರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 15 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಶಮಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ (IANS)

2023ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಂತರ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಶಮಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಭಯಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ: ಅಲ್ಲದೆ ಶಮಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಟ್​ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಆಡಲಿರುವ ಕೊನೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ವೇಳೆಗೆ ಶಮಿ 36 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೇ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಶಮಿ ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲಾತಂಭಿಸಿವೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2013ರ ರಿಂದಲೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಶಮಿ ಟೆಸ್ಟ್​, ಏಕದಿನ, ಟಿ20I ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 197 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 467 ವಿಕೆಟ್​ (ಟೆಸ್ಟ್​ 229 ವಿಕೆಟ್​, ಏಕದಿನ 206, ಟಿ20I 27) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.

ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು IND vs AUS 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ; ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ, ಪಿಚ್​, ಹವಾಮಾನ ವರದಿ

