ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ₹18 ಕೋಟಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಮೂರ್ಖತನ; ಕೈಫ್
₹18 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 12, 2026 at 12:20 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರು 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 200+ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಯ್ಯರ್ 59 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೇ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ 56 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 211 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
₹18 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ: ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಾಹಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಹ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು, ಚಾಹಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂರ್ಖತನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. 2023 ರಿಂದ, ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಚಾಹಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಾಹಲ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ನಾವು ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪಿಚ್ ಸೀಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
