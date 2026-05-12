ETV Bharat / sports

ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ₹18 ಕೋಟಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಮೂರ್ಖತನ; ಕೈಫ್ ​

₹18 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಕೈಫ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ​

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಕೈಫ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಕೈಫ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರು 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ 200+ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಘಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು.

ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಯ್ಯರ್ 59 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೇ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ 56 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 211 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

₹18 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ: ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್​ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಾಹಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಹ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು, ಚಾಹಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂರ್ಖತನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. 2023 ರಿಂದ, ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್​ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಚಾಹಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡದಿರುವುದು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಾಹಲ್‌ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ನಾವು ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪಿಚ್ ಸೀಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಬಿಗ್​​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ: ಕೋಚ್​ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೂ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ

TAGGED:

CRICKET
MOHAMMED KAIF
SHREYAS IYER
YUZVENDRA CHAHAL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.