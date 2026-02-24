ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ; ಕೈಫ್!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 24, 2026 at 5:29 PM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್-8ರ ಭಾಗವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 76 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ 7 ರಿಂದ 15 ಓವರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಕೋರ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿತ್ತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'7 ರಿಂದ 15 ಓವರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂದಿಗೂ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ರೋಹಿತ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಬುಮ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಸ್ಪೆಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿಸಿಬೇಕಿತ್ತು. 11 ಅಥವಾ 12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೈಫ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 3.6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 97 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೂಪರ್-8ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಮುಂದಿ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ.
