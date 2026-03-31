ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ..! ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೈಫ್​ ಯೂಟರ್ನ್​!!

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ​

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಕೈಫ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 6:00 PM IST

ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಲೀಗ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈಭವ್​ ಅವರ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯ್ತು. ಆಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಒಂದು ಸೀಸನ್​ನಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಕಂಡ ನಂತರ, ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೈಫ್​ ವೈಭವ್​ ಅನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೈಫ್​, "ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆತುರಪಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಬಲ್ಲ." ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 19 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 67 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CSK vs RR ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಬರ್ಸಪರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 127 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಅವರು 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷಿಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಇವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

