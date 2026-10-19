78 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ಯಾಟರ್
78 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 4:00 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 29 ವರ್ಷದ ಮಿಜೋರಾಂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ, ದ್ವಿಶತಕ, ತ್ರಿಶತಕ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್ ಶತಕ (400 ರನ್) ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸುತಾರ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ 379 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋವಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುತಾರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1948-49ರ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಥಿಯಾವರ್ (ಈಗಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ) ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಿ.ಬಿ. ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅಜೇಯ 443 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ಮುರಿಯದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
🚨 76 YEARS. ONE RECORD. ONE MORE NAME IN HISTORY. 🤯 443* - B. B. Nimbalkar (1948–49) 400* - Chinmay Sutar (2026) From Nimbalkar in 1948 to Sutar in 2026, only two batters have scored 400+ in a single Ranji Trophy innings. Indian domestic cricket just witnessed history! https://t.co/Hrc5UmFY08— Mufaddal Atif (@MufaddalAtif) October 19, 2026
ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಅಜೇಯ 392 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸುತಾರ್, 155ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ನಂತರ ಮಿಜೋರಾಂ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 581 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲಾಲ್ರೆಂಪುನಿಯಾ ಚಕ್ಚುವಾಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುರಿಯದ 190 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 200+ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಚಿನ್ಮಯ್
ಚಿನ್ಮಯ್ ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 517 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 400 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 46 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕವೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. 46 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 184 ರನ್ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ 42 ರನ್ ಸೇರಿ ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 216 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ
ಇದು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆ (233 ರನ್) ಗಿಂತ 43 ರನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 1991-92ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪರ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ (259 ರನ್) ಮತ್ತು ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (78 ರನ್) ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್ ಯಾರು?
ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸುತಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ (ದೇಶೀಯ 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ) ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮರಾಠಾ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು, ಸತತ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 212 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಋತುವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 120ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು.
⚡️HISTORY MADE IN THE RANJI TROPHY⚡️ Chinmay Sutar, playing just his 2nd FC game, has become the 2nd player in history to smash 400 in a Ranji Trophy encounter. He finished 400*(517) for Mizoram vs Nagaland. 169 out of those 400 came during the last-wicket stand 😳— Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2026
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಕಮು ಸುಮಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಶ್ವಾ ಓಜುಕುಮ್ (22) ಮತ್ತು ಸೆಡೆಝಾಲಿ ರುಪೆರೊ (1) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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