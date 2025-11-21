ETV Bharat / sports

ಆಶಸ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಶತಕ; 21ನೇ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಶಸ್​ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​
ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 1:28 PM IST

Mitchell Starc Record: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪರ್ತ್‌ನ ಆಪ್ಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪರ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಲಿ, ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು LBW ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ರೂಟ್ ಸಹ ಡಕೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಕೇವಲ 39 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​: ರೂಟ್​ ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಆಶಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಬರೆದರು. ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟಾರೆ 21ನೇ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 11ನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ 195 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ​ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್‌ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಮತ್ತು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಓವರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೋರಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಈಗ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 12.5 ಓವರ್​ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ 48 ರನ್​ ನೀಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ನ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎರ್ನೀ ಮೆಕ್‌ಕಾರ್ಮಿಕ್, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ (1936)

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಟ್ರೆವರ್ ಬೈಲಿ, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ (1950)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ಯಾರಿ ಕೋಸಿಯರ್, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ (1978)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆನ್ ಹಿಲ್ಫೆನ್ಹಾಸ್, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ (2010)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ (2021)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಪರ್ತ್ (2025)

