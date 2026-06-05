ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್: ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ, ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ!!
ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 5, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 11:35 AM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್: ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರೀವಾ 15ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರನ್ನು 6-1, 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆಂಡ್ರೀವಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, ಪ್ರಬಲ ಸರ್ವ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಆದರೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ, ಶ್ನೈಡರ್ (ರಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು 7-6 (7-4), 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐದನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ನೈಡರ್ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದು 3-3 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಣಿಯದ ಕಾರಣ, ಸೆಟ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ನೈಡರ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸ್ಕೋರ್ 4-4 ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ನೈಡರ್ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು ಮತ್ತು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ನೈಡರ್ ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶ್ನೈಡರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 6-3,7-5, 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ: ಮ್ಯಾಟಿಯೊ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ (ಇಟಲಿ) ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 7-5, 5-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಬೆರೆಟ್ಟಿನಿ (ಇಟಲಿ) ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಬಾರಿ.
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