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ಫ್ರೆಂಚ್​ ಓಪನ್​: ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ, ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್​ಕಾ!!

ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ
ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 11:02 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 11:35 AM IST

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ಪ್ಯಾರಿಸ್: ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರೀವಾ 15ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರನ್ನು 6-1, 6-3 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆಂಡ್ರೀವಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, ಪ್ರಬಲ ಸರ್ವ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ಎರಡೂ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಆದರೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್​ಕಾ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್‌ಕಾ, ಶ್ನೈಡರ್ (ರಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು 7-6 (7-4), 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್‌ಕಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐದನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ನೈಡರ್ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದು 3-3 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಣಿಯದ ಕಾರಣ, ಸೆಟ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್‌ಕಾ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ನೈಡರ್‌ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸ್ಕೋರ್ 4-4 ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್‌ಕಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ನೈಡರ್ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು ಮತ್ತು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚ್ವಾಲಿನ್ಸ್‌ಕಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ನೈಡರ್​ ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶ್ನೈಡರ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 6-3,7-5, 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್​ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ: ಮ್ಯಾಟಿಯೊ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ (ಇಟಲಿ) ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 7-5, 5-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಬೆರೆಟ್ಟಿನಿ (ಇಟಲಿ) ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಬಾರಿ.

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Last Updated : June 5, 2026 at 11:35 AM IST

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MIRRA ANDREEVA
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