ಪದಕ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೀರಾಬಾಯಿ!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪೋಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
Published : August 10, 2026 at 4:45 PM IST
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 09) ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು 2018ರಲ್ಲಿ 48 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ 49 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
Some conversations stay with you, not just for the words exchanged, but for what they represent. 🇮🇳— Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) August 10, 2026
Honoured to share a heartfelt exchange with Hon’ble PM Shri Narendra Modi Ji, and humbled by his appreciation of my journey, my love for the nation, and my role as an athlete. pic.twitter.com/UXl8HyvIp6
ನಿನ್ನೆ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಾಗ ಪೊಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮೀರಾಬಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾನು ಅವರು, ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಲುಪಲು ಹಲವಾರು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾನು, "ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಾವುಕಳಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಕೆಜಿ ತೂಕದಿಂದ ಪದಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಂದು ಪೊಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ನಿರಂತರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
"ಆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯ ಪೋಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, "ನೀವು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಯಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೀರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಿರೀಟ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | PM Modi interaction with CWG 2026 medal winners | Prime Minister Narendra Modi says, " tears were streaming down; it felt as though a gold medal was dripping from every single drop of your (weightlifter saikhom mirabai chanu) tears..."— ANI (@ANI) August 10, 2026
mirabai chanu says, "i was… pic.twitter.com/gMGRaas29B
ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು, "ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
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