ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ; ಸ್ಪೇಷಲ್ ಮೆಸೆಜ್
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಲಿಂಕ್ಟ್ಇನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ
Published : October 15, 2026 at 5:20 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ರಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಫೀಡ್ ಇದೀಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿರಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮವಾದ ಒನ್8ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಸಮಗ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Virat Kohli’s LinkedIn debut got a welcome from Microsoft CEO Satya Nadella. Responding to Kohli’s first post on the platform, Nadella welcomed him to LinkedIn and congratulated him on beginning a new chapter with one8world. (Virat Kohli, Satya Nadella, LinkedIn, Microsoft, one8world, Social Media, Business, Trending)— Marketing Mind (@MarketingMind_) October 15, 2026
ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್, "ನಾನು ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು One8World ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಗರ (ದೆಹಲಿ)ಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ One8World ಅನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕನಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗೋಣ." ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರನ್ ಚೇಸ್ ವೇಳೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ: ನವೆಂಬರ್ 4, ಆಕ್ಲೆಂಡ್
- 2ನೇ ಪಂದ್ಯ: ನವೆಂಬರ್ 7, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
- 3ನೇ ಪಂದ್ಯ: ನವೆಂಬರ್ 10, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್
- 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ನವೆಂಬರ್ 13, ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ
- 5ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ನವೆಂಬರ್ 15, ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವಲಂಭಿಸುರುತ್ತದೆ.
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