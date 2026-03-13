ಇದು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ "ಮೂರ್ಖ ತಂಡ"; ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಿಲ್ಲಿ ತಂಡ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ "ಮೂರ್ಖ ತಂಡ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಸಿಲ್ಲಿ ತಂಡ' ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾದರೇ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರೇ ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರೇ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ 76 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಸಹ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನುಭವಿಸದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾರಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೇ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಫ್ರಿಕಾ 169 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 12.5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.
