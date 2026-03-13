ETV Bharat / sports

ಇದು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ "ಮೂರ್ಖ ತಂಡ"; ಮೈಕೆಲ್​ ವಾಘನ್​

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್​ ವಾಘನ್​ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಸಿಲ್ಲಿ ತಂಡ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಕೆಲ್​ ವಾಘನ್​
ಮೈಕೆಲ್​ ವಾಘನ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ "ಮೂರ್ಖ ತಂಡ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಸಿಲ್ಲಿ ತಂಡ' ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾದರೇ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರೇ ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರೇ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ 76 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್​ ಸಹ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನುಭವಿಸದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾರಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೇ ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ​ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಫ್ರಿಕಾ 169 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಫಿನ್​ ಅಲೆನ್​ ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 12.5 ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಈ ಆಟಗಾರನ ರನ್​ ದಾಹ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ"; ಪಠಾಣ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ

TAGGED:

SOUTH AFRICA
T20 WORLD CUP
MICHAEL VAUGHAN STATEMENT
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್
MICHAEL VAUGHAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.