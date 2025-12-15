ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್: ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಾನ್
ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 15, 2025 at 11:44 AM IST|
Updated : December 15, 2025 at 1:06 PM IST
ಸಿಡ್ನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ 'ಹನಕ್ಕಾ' ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 16 ಜನರ ಹತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ವೇಳೆ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಿಂದ ಪಾರಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೂ ಮುಂಚೆ ವಾಘನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾಘನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಒಳ ಹೋಗಿ ಕೋಣೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗಿ ವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Tragically, ten people died at Bondi Beach. The incident highlights that even in countries with strict gun control, terrorism and violence can still occur. #Australia #GunControl #PublicSafety #Terrorism #ResponsiblePolicy #SafetyFirstpic.twitter.com/n4Ec9dfA0U— Ana Zojic (@AnaZojic) December 15, 2025
ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಬೋಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು... ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ."
ಇನ್ನು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ನವೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಜೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ನವೀದ್ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಜೀದ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನವೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕುಟುಂಬವು ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋನಿರಿಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನವೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 6 ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
Sydney is heartbroken. 💯🫶🇦🇺— Sebastian Dillon (@DillonSeba87666) December 15, 2025
Reports say 15 people were killed and 40+ injured in a shooting at a Hanukkah event at Bondi Beach.
A brave bystander tackled and disarmed one of the attackers—likely saving lives. 🙏#BondiBeach #Sydney 👇https://t.co/VvVeYgA7GV pic.twitter.com/qBbNumK1gV
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮಿನ್ಸ್ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಸಿಡ್ನಿಯ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ: ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಶವಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕುಡಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು "ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಕರ" ಎಂದಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್ ಕೂಡ ದಾಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ