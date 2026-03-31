ETV Bharat / sports

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು; ವಾಘನ್

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರು​ ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರು 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೇ, ವೈಭವ್‌ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ"ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಮರ್ಥವುಳ್ಳ ಆಟಗಾರ. ಆದರೂ, ವೈಭವ್ ಆಗಮನವು ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಾನ ಕಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಯ ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಭವ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವೈಭವ್​ ಕೊಂಡಾಡಿದ ರಿಯಾನ್:​ "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲ 14 ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೈಭವ್ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಪಿಚ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಟದ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ," ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್​ನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 128 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ವೈಭವ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಬಲದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

TAGGED:

IPL 2026
MICHAEL VAUGHAN
BCCI
VAIBHAV SURYAVANSHI RECORD
VAIBHAV SURYAVANSHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.