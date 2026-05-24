ಇಂದು MI vs RR ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ಕದನ; ಕೆಕೆಆರ್​, ಪಂಜಾಬ್​ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ!!

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 1:39 PM IST

MI vs RR: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಡಬಲ್​ ಹೆಡ್ಡರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​, ಕೆಕೆಆರ್​, ಪಂಜಾಬ್​ ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ತಲುಪಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಕೆಆರ್​ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಭವಿಷ್ಯವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್​, ಪಂಜಾಬ್​ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕು. ಆಗ 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡ ಸೋತರೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆಫ್​ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ 77 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕಾದರೇ 14.1 ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಬೇಕು.

MI vs RR ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇದೂವರೆಗೆ 32 ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಬಹುತೇಕ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ, ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 32-33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​: ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾ), ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರಘು ಶರ್ಮಾ.

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​: ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ ಜುರೆಲ್ (wk), ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (c), ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ, ಶುಭಂ ದುಬೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜನ್, ದಾಸುನ್ ಶಾನಕ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ.

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​: ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ.

