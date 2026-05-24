ಇಂದು MI vs RR ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್ ಕದನ; ಕೆಕೆಆರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ!!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : May 24, 2026 at 1:39 PM IST
MI vs RR: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭವಿಷ್ಯವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕು. ಆಗ 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಸೋತರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆಫ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ 77 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೇ 14.1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಬೇಕು.
Destination: Playoffs! 🎯🔥#RR have their eyes on Playoffs as they take on the star-studded #MI ⚔️
MI vs RR ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೂವರೆಗೆ 32 ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಬಹುತೇಕ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ, ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 32-33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾ), ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರಘು ಶರ್ಮಾ.
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ ಜುರೆಲ್ (wk), ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (c), ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ, ಶುಭಂ ದುಬೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜನ್, ದಾಸುನ್ ಶಾನಕ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ.
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ.
