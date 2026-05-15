ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸತತ 5ನೇ ಸೋಲು; ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : May 15, 2026 at 5:46 AM IST
ಗುರುವಾರ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ತಂಡವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ 75 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 201 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ. ತಿಲಕ್ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಗೆಲ್ಲಲು 15 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಬೌಲರ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಆ ರನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಪಂಜಾಬ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜೈ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 200/8 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಮರ್ಜೈ ಕೇವಲ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಂಡದ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 13 ಅಂಕಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿವೆ - ಮೇ 17 ರಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೇ 23 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ತಲಾ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ಒಟ್ಟು 17 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಸೋತರೆ, ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲಿದ್ದಯ, ಅದರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವು ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.