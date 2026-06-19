FIFA 2026: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮಣಿಸಿ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ!
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 9:37 AM IST
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದು 1998ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಇ, ಎಫ್, ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಐ ನಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತನ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Mexico are through to the @FIFAWorldCup knockout stage 🇲🇽— FIFA (@FIFAcom) June 19, 2026
The tournament co-hosts are the first nation through to the next round, with two wins from two seeing them seal top spot in Group A 👏 pic.twitter.com/blGnVaJ7AV
ಅಪದ್ಬಾಂಧವನಾದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್!
ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ರಾಂಗೆಲ್ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೊರಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ಸತತ ಎರಡು ಗೋಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆದರು. ರೇಂಗೆಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ 1-0 ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಗೋಲುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು, ಆದರೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧಾವಧಿಯ ಮೊದಲು, ಕೊರಿಯನ್ನರು ಆಟದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ರೋಮೋ
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಲೂಯಿಸ್ ರೋಮೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 1-0 ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಗುಟೈರೆಜ್ ಗಲ್ಲಾರ್ಡೊಗೆ ಅದ್ಭುತ ಥ್ರೂ ಬಾಲ್ ನೀಡಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಶಾಟ್ ನೆಟ್ಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಕಾಶ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆಟಗಾರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಲೂಯಿಸ್ ರೋಮೊ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲಗಟ್ಟಿದರು. ರೋಮೋ ಅವರ ಗೋಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.
ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದು ವರಿಸಿದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ
ಕಳೆದ 12 FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 1-3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋತ ನಂತರ ಈ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
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