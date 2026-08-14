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ನಾಳೆಯಿಂದ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭ; ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ!!

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ
ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 11:54 AM IST

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ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

16 ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು

ಶನಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅವು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗುಂಪು ಹಂತ, ಕ್ರಾಸ್‌ಒವರ್ ಪೂಲ್‌ಗಳು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಹದಿನಾರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ (ಒಟ್ಟು 32 ತಂಡಗಳು). ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ, 16 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ತಂಡ ತಮ್ಮದೆ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕ್ರಾಸ್‌ಒವರ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 29-30 ರಂದು ಫೈನಲ್

ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ದಿನದಂದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ 20ರ ವರೆಗೆ ಪೂಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪೂಲ್ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪೂಲ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು A ನಿಂದ D ವರೆಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 21-24 ಕ್ರಾಸ್‌ಓವರ್ ಪೂಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇ, ಎಫ್​, ಜಿ, ಎಚ್ ಪೂಲ್​ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಲ್ ಇನಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು, ಪೂಲ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು, ಪೂಲ್ ಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ನಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು, ಪೂಲ್ ಎಚ್​ ನಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಪೂಲ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 1: ಪೂಲ್ E ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ vs ಪೂಲ್ Fನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2: ಪೂಲ್ F ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ vs ಪೂಲ್ E ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ

ಆಗಸ್ಟ್​ 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿವೆ.

1975ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು

1971ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 15 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. 1975 ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ತಂಡವು 1974 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು.

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 - ಭಾರತ vs ವೇಲ್ಸ್ - ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 17 - ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 19 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತ vs ಚೀನಾ; ಆಗಸ್ಟ್ 16, 4.30PM

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ; ಆಗಸ್ಟ್ 18, ಸಂಜೆ 6.30

ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಆಗಸ್ಟ್ 20, ಸಂಜೆ 6.30

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೋಚ್ ಸಾವು: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!!

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