6,6,6,6,6,6,6,6 ಸತತ 8 ಸಿಕ್ಸರ್, 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ಯಾಟರ್
ಮೇಘಾಲಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2025 at 5:58 PM IST
Consecutive Sixes in First Class Cricket: ಮೇಘಾಲಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದ ಆಕಾಶ್ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವೇಯ್ನ್ ವೈಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ) ಮುರಿದರು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ಶೈರ್ ಆಟಗಾರ ವೇಯ್ನ್ ವೈಟ್ ಎಸೆಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 9, 2025
First player to hit eight consecutive sixes in first-class cricket ✅
Fastest fifty, off just 11 balls, in first-class cricket ✅
Meghalaya's Akash Kumar etched his name in the record books with a blistering knock of 50*(14) in the Plate Group match against… pic.twitter.com/dJbu8BVhb1
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಸತತ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿಯಿತು. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಂದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಮೇಘಾಲಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಅರ್ಪಿತ್ (207), ರಾಹುಲ್ ದಲಾಲ್ (144), ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ಲಿಂಗ್ಡೊ (119) ರನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 628/6 ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 73 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನಗೊಂಡಿತು. ಮೇಘಾಲಯದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ಯನ್ (4/16) ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಆರನ್ 2, ಡಿಪ್ಪು ಸಂಗ್ಮಾ 2, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
History created in first-class cricket!— Arshit Yadav (@imArshit) November 9, 2025
Meghalaya’s Akash Kumar Choudhary has smashed his way into the record books with a blazing 50 off just 14 balls* against Arunachal Pradesh 🤯
- Fastest fifty in first-class history
(off 11 balls)
- Third player ever to hit six sixes… pic.twitter.com/8Sktz9BfyT
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು
- 11 ಎಸೆತಗಳು - ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ vs ಮೇಘಾಲಯ (vs ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, 2025)
- 12 ಎಸೆತಗಳು - ವೇಯ್ನ್ ವೈಟ್, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ಶೈರ್ (vs ಎಸೆಕ್ಸ್, 2012)
- 13 ಎಸೆತಗಳು - ಮೈಕೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ (vs ಗ್ರಿಕ್ವಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್, 1984/85)
- 14 ಎಸೆತಗಳು - ನೆಡ್ ಎಕರ್ಸ್ಲಿ, ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ಶೈರ್ (vs ಎಸೆಕ್ಸ್, 2012)
- 15 ಎಸೆತಗಳು - ಖಾಲಿದ್ ಮಹಮೂದ್, ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲಾ (vs ಸರ್ಗೋಧ, 2000/01)
- 15 ಎಸೆತಗಳು - ಬಂಡೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (vs ತ್ರಿಪುರ, 2015/16)
