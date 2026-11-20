"ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ರನ್ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ": ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 3:24 PM IST
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
SMATನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 167 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Suryakumar Yadav said: "Meeting with PM Modi turned out to be very lucky. I started scoring runs again after that." https://t.co/itmyGKZSj4— Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) November 19, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್
ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೇಯ 60 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 82 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದರು, "ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆ ಭೇಟಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೇವಲ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
दीपावली के माहौल में राम और सरयू का आगमन हुआ है। इससे दीपावली का वातावरण और भी पावन एवं दिव्य हो गया है। @surya_14kumar https://t.co/B6vwr35Iwm— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2026
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಎಂಜೆಲಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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