ನವಜೋತ್ ಸಿಧು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 38 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರಿಟ್ಜ್ಕೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 38 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2026 at 12:58 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಸಧ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರ 38 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು!: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 67 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 297 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 41.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 230 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.
Clinical South Africa go 1-0 up following a win in the opening ODI of the series against Australia 🤩— ICC (@ICC) September 24, 2026
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ಬ್ರಿಟ್ಜ್ಕೆ ಶತಕದಾಟ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರಿಟ್ಜ್ಕೆ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟ್ಜ್ಕೆ 106 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದ್ಭುತ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನವಜೋತ್ ಸಿಧು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಧು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಂಟು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು (ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳೂ ಸೇರಿವೆ) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ: ಸಿಧು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 14 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 634 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ 822 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 14 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಇಂಜಮಾಮ್-ಉಲ್-ಹಕ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರು 769 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 150 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
On top in tough moments 👊— ICC (@ICC) September 25, 2026
A candid Matthew Breetzke reflects on South Africa's ODI win over Australia 👇
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ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭ: 298 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ 44 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ 38 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
Matthew Breetzke's blazing ton lifted South Africa towards a winning total in Durban 🙌💥— ICC (@ICC) September 24, 2026
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ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾರಾಜ್ 9.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮೇಡನ್ ಸಮೇತ ಕೇವಲ 20 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
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