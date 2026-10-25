ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಟಿ20ಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಔಟ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 4:50 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸತತ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಹೆನ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸರಣಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಫೆರ್ಗ್ಯೂಸನ್ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಹೆನ್ರಿ ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
🚨 UPDATE ON NEW ZEALAND FAST BOWLERS: Matt Henry – Not available for 3rd, 4th & 5th T20I ❌ Lockie Ferguson – Not available for 3rd T20I ❌ Kyle Jamieson – Not available for 4th & 5th T20I ❌ Big blows to the Black Caps' pace attack! 💔 #NZvIND #T20I #CricketTwitter https://t.co/8pjh9zkTcb— Clutch Sports (@Clutchsportsz) October 25, 2026
ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಔಟ್
ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸರಣಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ನಂತರ ಜೇಮಿಸನ್ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಪರ ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಟಿ20ಐಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಟಿ20ಐಗಳಿಗೆ ಜೋಶ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿಶರ್ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐಗೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೇಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವೇಗಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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