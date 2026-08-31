US Open 2026; ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜೊಕೊವಿಕ್ಗೆ ಸೋಲು: 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ!!
ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 31, 2026 at 1:29 PM IST
ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಮೇರಿಯಾನೋ ನವೋನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಜೊಕೊವಿಕ್ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ 98ನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾನರ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ನವೋನ್ 39 ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಇದು ನವೊನೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 2006ರ ಬಳಿಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026
Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.
4+ hours at 39 years old.
The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.
🥹 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o
ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹೆಣಗಾಡಿದ ಜೊಕೊವಿಕ್: ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಛಾವಣಿ ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೂ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಪದೇ ಪದೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನ ಆರನೇ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಫಿಸಿಯೋ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ನೀಡಿದ ಔಷಧಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೋ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.
ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಟೈಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 7-5 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-4 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮರಿಯಾನೋ ನವೋನ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ 6-2 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐದನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
It's Mariano Navone's night in Arthur Ashe Stadium! pic.twitter.com/6pLpUwlUpw— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಜೊಕೊವಿಕ್: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನವೋನ್ 4-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿದಾಗ, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಂತಕಥೆ ಈ ರೀತಿ ಆಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನವೋನ್ ಐದನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
Mariano's moment 👇 pic.twitter.com/1EIuZ9v8u0— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ಜೊಕೊವಿಕ್ ತನ್ನ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೋಲು ಅವರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ನಲ್ಲೂ, ಥಿಯಾಗೊ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಟಿರಾಂಟೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಈಗ, ಜೊಕೊವಿಕ್ ತಮ್ಮ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತೊಂದು ಟೂರ್ನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
La victoria más grande de la carrera de Navone 🇦🇷— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
¡Un espectáculo el que nos regaló! pic.twitter.com/SBLPjMMGu2
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೂನ್ಯ ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ!!