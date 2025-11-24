ETV Bharat / sports

IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಜಾನ್ಸೆನ್​ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ ​

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್
ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 10:36 AM IST

ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 93 ರನ್​ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನ್ಸೆನ್ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಜಾನ್ಸೆನ್ ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಾನ್ಸೆನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

7 - ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಗುವಾಹಟಿ, 2025

7 - ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಲಾಹೋರ್, 2006

6 - ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ದೆಹಲಿ, 1974

6 - ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್, ಚೆನ್ನೈ, 2001

6 - ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್, ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್, 2022

6 - ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಫೈಸಲಾಬಾದ್, 2006

ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್
ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (IANS)

ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

7 - ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಗುವಾಹಟಿ, 2025

6 - ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ದೆಹಲಿ, 1974

6 - ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 2001

ಇದಲ್ಲದೇ ಜಾನ್ಸನ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಇಯಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 1990ರ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್

173 - ಇಯಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಆಕ್ಲೆಂಡ್, 1990)

102* - ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ (ಕೇಪ್ ಟೌನ್, 1997)

99 - ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ಮೊಹಾಲಿ, 2013)

93 - ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (ಗುವಾಹಟಿ, 2025)*

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು

7 - ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಗುವಾಹಟಿ, 2025

5 - ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್, 2010

5 - ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್, 2010

4 - ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, 2019

ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್
ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (IANS)

ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೆನುರನ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, ಅವರು 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಯಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತ ಪರ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

