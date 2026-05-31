ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್: ಮನು ಭಾಕರ್-ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ
ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 31, 2026 at 6:14 PM IST
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಯು ಚೀನಾದ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಯಾವೊ ಕ್ವಿಯಾನ್ಸುನ್ ಮತ್ತು ಹು ಕೈ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 0.3 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಚೀನಾ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಐದು ರೌಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ 100.0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ 51.0 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮನು 49.0 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮನು 51.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು, ಸಾಮ್ರಾಟ್ 49.9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕೇವಲ 0.1 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ಮನು 51.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ 50.7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 2.2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಮನು 30.9 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ 30.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಚೀನಾದ ಜೋಡಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿತ್ತು.
INDIA FINISHED 2ND IN THE MEDAL TALLY AT ISSF MUNICH WORLD CUP!!— Navin Mittal (@NavinSports) May 30, 2026
🔫 : world Champion Samrat Rana and Olympics 🥉 Manu Bhaker just fall short of .3 (483.6) of 🥇 against Air Pistol Mixed Team World champions Qianxun/ HU Kai 🇨🇳 (483.9) to win last medal of MUNICH WORLD CUP 🥈for… pic.twitter.com/giYnRVYa0D
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ 31.2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಮನು ಅವರ ಕೆಲವು ಕಳಪೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. 21ನೇ ಹೊಡೆತದ ನಂತರ, ಭಾರತ 2.2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಅಳಿಸಿಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಜೋಡಿ 0.2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನು 10.6 ರ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಸಾಮ್ರಾಟ್ 8.8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಚೀನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಶೆನ್ ಯಿಹಾವೊ ಮತ್ತು ಬು ಶುಹಾಂಗ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ: ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಜೋಡಿ - ಸುರುಚಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ - 575-20 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸುರುಚಿ 291-11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶ್ರವಣ್ 284-9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ: ದಿನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪದಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಎಲವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಬುಟಾ ಜೋಡಿ 630.0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆರ್ಯ ಬೋರ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಾಹು ತುಷಾರ್ ಮಾನೆ ಜೋಡಿ 629.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ವಾಂಗ್ ಝಿಫೀ ಮತ್ತು ಶೆಂಗ್ ಲಿಹಾವೊ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ನಾರ್ವೆಯ ಜೀನೆಟ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯೂಸ್ಟಾಡ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್-ಹರ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಚೀನಾದ ಜೋಡಿ ಹಾನ್ ಜಿಯಾಯು ಮತ್ತು ಮಾ ಸಿಹಾನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
Shooting World Cup (Munich): 🇮🇳 medalists:— India_AllSports (@India_AllSports) May 30, 2026
🥇Suruchi Phogat | 10m Air Pistol
🥇 Esha Singh | 25m Pistol
🥈 Esha Singh | 10m Air Pistol
🥈 Manu Bhaker/Samrat Rana: 10m Air Pistol Mixed team https://t.co/SpKwlQp5fK pic.twitter.com/xJNDUYoeZg
ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿಯಾನ: ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು (2 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ ಗೆದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ