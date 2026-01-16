ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ! ತಿವಾರಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 16, 2026 at 5:12 PM IST
Manoj Tiwari on Rohit Sharma: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದೊ ಕೈವಾಡವೂ ಇರಬಹುದು. ಅಗರ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೋಚ್ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರು,' ಎಂದು ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕನನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
'ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಅಗರ್ಕರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂತಿಮ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಸ್ಕೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡಸ್ಕೆಟ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
#WATCH | Delhi: On Bangladesh Cricket Team and T20 World Cup, former Indian Cricketer and West Bengal Sports Minister Manoj Tiwary says, " ...i have said this earlier too that when india-pakistan match was held after pahalgam terrorist attack, that it should not have been… pic.twitter.com/XbQi9kIHlR— ANI (@ANI) January 15, 2026
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ನಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನನಗೆ ಡೆಸ್ಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ನಾವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕೇಟ್ ಅವರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವು ರೋಹಿತ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ರೋಹಿತ್ ಡೆಸ್ಕೇಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿವಾರಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
