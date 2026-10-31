ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮನಿಷಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮನಿಷಾ ಭನ್ವಾಲಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 5:07 PM IST
ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮನಿಷಾ ಭನ್ವಾಲಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಅಸ್ತಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ತಂಡವು ಒಂದು ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ 59 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನಿಷಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಬಿಗೈಲ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮನಿಷಾ 0-6 ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರು ತೋರಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮನಿಷಾ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ವೇಳೆಗೆ 8-6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು, ಇದು ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
India’s First Woman Wrestling World Champion! 🇮🇳🥇 Manisha Bhanwala makes a stunning comeback from 0-6 to defeat USA’s Abigail Nette 8-6 in the 59kg final, becoming the first Indian woman to win gold at the World Wrestling Championships. #Cheer4Bharat https://t.co/ypP1HmCjYz— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) October 30, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2021ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಶು ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಧೋಚಕ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಸಿರೋಹಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮನಿಷಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕುಸ್ತಿಪಟು
ಮನಿಷಾ ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 66 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳು; ಪುರುಷರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ
ಮನಿಷಾ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಂ ಸಿರೋಹಿ (50 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಧೋಚಕ್ (76 ಕೆಜಿ) ಸೋತ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರೆ, ತನು ಶರ್ಮಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮನಿಷಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಝಕಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್ಟಿನ್ ಶಗಾಯೇವಾ ಅವರನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪುರುಷರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. 97 ಕೆಜಿ ರೆಪಿಚೇಜ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ವಿಕಿ ಹೂಡಾ ಇರಾನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಹಸನ್ ಯಜ್ದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ 0-10 ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಭಿನಂದನೆ
29 ವರ್ಷದ ಮನಿಷಾ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, "ಮನಿಷಾ ಭನ್ವಾಲಾ, ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
My warm congratulations to Manisha Bhanwala. Your remarkable achievement of becoming the first Indian woman to win Gold at the World Wrestling Championships has brought immense pride and glory to the nation.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 31, 2026
ಮನಿಷಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅಭಿನಂದನೆ
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮನಿಷಾ ಭನ್ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿಷಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಧವನ್, "0-6 ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ! ನೀವು ಎಂತಹ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮನಿಷಾ! ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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