ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 10:45 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೈಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (KSCA) ತನ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪಾಂಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
2026ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 38 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 129 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು, ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಟದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸರಣಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
38 ತಂಡಗಳನ್ನು 5 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 38 ತಂಡಗಳನ್ನು ಎಲೈಟ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಡ, ಬೆಂಗಾಲ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ: ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಸ್ಮರಣ್.ಆರ್, ಅನೀಶ್ ಕೆ.ವಿ, ರೋಹನ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ನೀಲ್ ಹೆಚ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್, ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್, ಎಸ್.ಜೆ.ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಶಾ ಎಸ್ ಆಚಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ, ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್, ಮಾಧವ್ ಪಿ ಬಜಾಜ್, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ವೈಶಾಕ್ ವಿ, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರ್ ಎಲ್.ಆರ್, ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಎಲ್, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೆ.ಎಲ್, ಲವ್ನೀತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶರತ್ ಬಿ.ಆರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್).
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