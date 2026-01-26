ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್; ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿ ಅರ್ಸನಲ್ ಮಣಿಸಿದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿ ಆರ್ಸೆನಲ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 4:52 PM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವು ರೋಚಕ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸೆನಲ್ ಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ 3-2 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿ ಆರ್ಸೆನಲ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ.
ಲಂಡನ್ನ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ 29ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ದಾಖಲಾಯ್ತು. ಆರ್ಸೆನಲ್ ತಂಡದ ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಹ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಎಂಬೊಮ ಆಟದ 37 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು.
Matheus Cunha wins it for @ManUtd! And both managers know how important a goal it is at the top of the table 😱 pic.twitter.com/UMQGEXFOr6— Premier League (@premierleague) January 25, 2026
ಇದಾದ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟೊರ್ಜು ಪಂದ್ಯದ 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ 84ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸೆನಲ್ ತಂಡದ ಮೈಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು.
ಈ ವೇಳೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟದ ವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಪಂದ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ಗೆ (ಡ್ರಾ) ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ 87ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರ್ಸೆನಲ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ಆರ್ಸೆನಲ್ ಎಫ್ಸಿಯನ್ನು 3-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
Another classic between these great clubs 🤝@ManUtd win 3-2 at the Emirates! pic.twitter.com/clClyX4eAd— Premier League (@premierleague) January 25, 2026
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 10ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು ಮತ್ತು 38 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಸೆನಲ್ ಎಫ್.ಸಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
Arsenal's unbeaten home run is over 🫨 pic.twitter.com/SO085YISKs— Premier League (@premierleague) January 25, 2026
ಇತರೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಇತರ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಷ್ಟನ್ ವಿಲ್ಲಾ ತಂಡವು ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ಅನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಂಡವು ಬ್ರೆಂಟ್ಫೋರ್ಡ್ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
