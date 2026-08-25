ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: 36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಂಧನ!
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು 36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 11:17 AM IST
1990ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು 36 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಲಲಿತಾ ಪಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ 55 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
1990ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನ ಬೊರಿವಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಔಟ್ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಘಟನಾ ಸ್ಳಳದಿಂದ ಪಾರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಬೊರಿವಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪದೇ ಪದೇ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲನಾದ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ಘೋಷಿತ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಂಧನ ದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಾಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ತನ್ನ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.
ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋರಿವಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಅವರು ಆತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು.
ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀರಾ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೂನಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಲಲಿತಾ ಪಾಸಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. 36 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 6000+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಂಧನ; ಕಾರಣ ಏನು?