ETV Bharat / sports

ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ, ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ನೇಮಕ

ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಸಿಎಸಿ) ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ
ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 10:21 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 10:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ)ಗೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ‌ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಸಿಎಸಿ) ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ, ವಿಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅಭ್ಯದಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು U-23 ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ:

• ಅಮಿತ್ ವರ್ಮಾ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
• ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್
• ತೇಜ್‌ಪಾಲ್ ಕೊಠಾರಿ
• ಸುನಿಲ್ ರಾಜು

ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರು (U-19/ U-16 ಮತ್ತು U-14):

• ಜಿ.ಕೆ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
• ಸಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
• ಜಿ.ಎನ್.ಉಮೇಶ್
• ಡಿ.ಎಸ್.ಅನಂತ್

ತರಬೇತುದಾರರು - (U-23):
• ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಿರುಗುಪ್ಪಿ ಬದಲಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಸತೀಶ್
• ಎಸ್.ಆರ್.ದೀಪು ಬದಲಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಚೌಗುಲೆ

ಮಹಿಳಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ‌ು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಗೆ ನೂತನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್: ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ‌ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಜಾವಗಲ್‌ ಶ್ರೀನಾಥ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೆ.ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು 191 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 2010 ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಕುಂಬ್ಳೆ‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

2010ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಣ ಅಂದಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ‌ ಒಡೆಯರ್ ಬಣವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ತ್ರಯರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ‌ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನೂತನ ಸಾರಥಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿವು

Last Updated : December 16, 2025 at 10:27 PM IST

TAGGED:

ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ
BENGALURU
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ
MAJOR CHANGES IN KSCA
KSCA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.