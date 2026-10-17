ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಾಕ್; ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಬಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2026 at 6:08 PM IST
2027ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಯವರ್ಧನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಂಡವೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಯವರ್ಧನೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು 2017 ರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 2022ರ ವರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು 2026ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರು. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಘಟಿತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗕𝗶𝗱 𝗮 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗳𝗲𝗹𝘁 𝗙𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗹𝗮 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲 Mahela has been much more than a Head Coach to Mumbai Indians. Under his leadership as Head Coach, Mumbai Indians won 3 IPL titles. Read more 👉 https://t.co/GvYuetCKW5— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಯವರ್ಧನೆ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಭಾವುಕರಾದರು. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವೆಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಯವರ್ಧನೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, ಅವರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ಜಯವರ್ಧನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
Forever a part of our MI Paltan. Thank you for everything, MJ 💙 https://t.co/BBQuZd1M3u— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲದ ಮುಂಬೈ
ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಸತತ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವುಗಳು ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೊಸ ಕೋಚ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಹೆಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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