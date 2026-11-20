ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಹಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 5:19 PM IST
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಯವರ್ಧನೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದೀಗ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ 'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್' (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ) ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜೊನಾಥನ್ ಬ್ಯಾಟಿ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ WPLನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಜಯವರ್ಧನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
A T20 World Cup winner. Our former Captain. And one of the legends of the game 🐅 Welcome back home, Mahela 💙❤️ https://t.co/6vr4E3u3Xc— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 20, 2026
ಮುಂಬೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಜಯವರ್ಧನೆ ಪಾತ್ರ
ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 2017, 2019 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 2020ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದರು ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೌಚರ್ ಬದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮರಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯು 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವು 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಜಯವರ್ಧನೆ, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಂಡವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
A new chapter with Dilli to complete some unfinished business 💙❤️ https://t.co/ETluakdc7W— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 20, 2026
ಜಯವರ್ಧನೆ ಡೆಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 2012 ಮತ್ತು 2013ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ 149 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 11814 ರನ್ ಮತ್ತು 448 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12,650 ರನ್ ಮತ್ತು 2014ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಈ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಈಗ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "2006ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ"; ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ