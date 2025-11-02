ರೈಲಿನಿಂದ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಸಾವು
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2025 at 8:21 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 8:36 PM IST
ಕೋಟಾ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಿಕ್ ನಿವಾಸಿ 20 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜುನ್ ಸೋನಾವಾನೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಭಟಿಂಡಾದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಕುರ್ಬಸ್ತಿ-ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈಲು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಟಾ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರೈಲು ಕೋಟಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸೋನಾವಾನೆ ಅವರು ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ರೈಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕೂಡಲೇ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸಮೀಪದ ಮಹಾರಾವ್ ಭೀಮ್ಸಿಂಗ್ (ಎಂಬಿಎಸ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಅರ್ಜನ್ ಅಂತರ್ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಶವವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ತನಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
