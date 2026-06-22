ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 16 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೇ 20ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು.
Published : June 22, 2026 at 10:44 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ 16 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು (ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ 10 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತು. ವಿಜೆಡಿ ನಿಯಮದಂತೆ 136 ರನ್ಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 119 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ (ಅಜೇಯ 51) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ (ಅಜೇಯ 47) 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು.
ಭುವನ್ ರಾಜು 23 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ದೋಷಕ್ಕೆ 25 ನಿಮಿಷ ಆಟ ಸ್ಥಗಿತ: ಬೆಂಗಳೂರು 9.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದ ದೀಪಗಳು ಮಂಕಾದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದುರಸ್ತಿ ಬಳಿಕ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ 14 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 10 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:
ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್: 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 124 ( ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ ಔಟಾಗದೆ 51 , ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಔಟಾಗದೆ 47, ಭುವನ್ ರಾಜು 23, ಶ್ರೀಶ ಆಚಾರ್ 15ಕ್ಕೆ 1)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್: 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 119 ( ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಪರಂತಾಪ್ ಔಟಾಗದೆ 38 , ಆದರ್ಶ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 16, ಎಂ.ಜಿ. ನವೀನ್ 16, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ 9ಕ್ಕೆ 2, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ 15ಕ್ಕೆ 2, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ 34ಕ್ಕೆ 2 )
ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ: ನಿತ್ಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 34 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
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