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ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 5 ಹರಾಜು: ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ಗೆ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ Unsold​!

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್​ 5ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾತರು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ (KSCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 12:29 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ - T20 ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಆರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.​ ಈ ಬಾರಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜು ಕಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪರ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಪ್ರಿಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ವೈಶಾಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌, ಮನೋಜ್ ಬಾಂಡಗೆ ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಈ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಬರೊಬ್ಬರಿ ₹18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ₹10.25 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಸ್ಮರಣ್ ₹15.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವೇಗಿ ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ₹8.25 ಲಕ್ಷ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ₹2.60 ಲಕ್ಷ, ಮನೋಜ್ ಬಾಂಡಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ₹2.60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಸಹ ₹11.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ₹13.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ್​ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ₹12.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶರತ್ ಬಿ. ಆರ್ . ಅವರನ್ನು ಸಹ ₹5.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಹುಲ್​ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಜೂ. 6 ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈಗಾಲೇ ಈ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

​ತಂಡಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗೆ? ನಿಯಮಗಳೇನು?

​ಹರಾಜಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 18 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಎಂಬ ಐದು ಪೂಲ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೂಲ್ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಂದ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಹೊಂದುವ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ 2027ರ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೂಲ್ ಎ - 2 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು)
ಪೂಲ್ ಬಿ - 1 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ (30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು)
ಪೂಲ್ ಸಿ - 50 ಸಾವಿರ ಮೂಲಬೆಲೆ (ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರು)
ಪೂಲ್ ಡಿ - 75 ಸಾವಿರ ಮೂಲಬೆಲೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ 30-35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು)
ಪೂಲ್ ಇ - 30 ಸಾವಿರ ಮೂಲಬೆಲೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ನೊಂದಾಯಿತ ಇತರ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರು)

​ಈ ಬಾರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರಿರುವ ಪೂಲ್ 'ಸಿ' ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸಹ ಇದ್ದು, ಖರೀದಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹರ್ಷಿಲ್ ಧರ್ಮಾನಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್.ಯು ಮತ್ತು ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಇ ಪೂಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

​​ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 5ರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ.

ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು

​ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು
​ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್
​ಹುಬ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್
​ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್
​ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್
​ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್

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