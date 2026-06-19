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ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರುನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ- 20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು

ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್​ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಮೈದಾನ
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಮೈದಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 5:37 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಇದೇ ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಆಥಿತ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥೇಯ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜೂ.20ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿತ್ಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 34 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ 1ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ 2ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ETV Bharat)

ಪಿಚ್ ಹೀಗಿದೆ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೈದಾನ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್​ಗಾಗಿ 9 ಇತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಣರೋಚಕತೆಯ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ: 2025ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮೈಸೂರಿನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಬುಧವಾರ ದಿಂದ ಜೂ.17 ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 100 ರೂ. ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ 200 ರೂ. ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 250ರೂ.ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 7 ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿದೆ.

3 ಮೈದಾನಗಳ ಆತಿಥ್ಯ: ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ 3 ಮೈದಾನಗಳು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೈದಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಪಿಚ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭದ್ರತೆ 1 ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

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